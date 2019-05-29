Генк планує відпустити 3-х зірок – для Маліновського окремий план

Схоже на те, що Генк визначився з майбутнім для українського півзахисника Руслана Маліновського.

Генк погодився продати зірок команди Сандера Берге, Леандро Троссара і Мбвану Саматту, повідомляє Sport/Voetbalmagazine.

Маліновський розповів про деталі свого потенційного трансферу

Відзначимо, що бельгійці мають намір залишити Руслана Маліновського у складі. Повідомляється, що Генк готовий підвищити зарплату українцю, аби переконати його залишитись ще на один сезон. Однак доля гравця вирішиться після розмови з керівництвом.

Раніше стало відомо, що в послугах українського півзахисника зацікавлені лондонський Арсенал, лісабонський Спортінг, московський Спартак і Наполі. Трансфер Маліновського оцінюється приблизно у 10-15 млн євро.

Нагадаємо, в минулому сезоні Маліновський у складі Генка провів 51 матч у всіх турнірах, відзначившись 16-ма голами та 16-ма асистами.

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