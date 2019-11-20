Генк офіційно призначив нового тренера

Бельгійський Генк офіційно оголосив про призначення Ханнеса Вольфа на посаду головного тренера.

38-річний німецький фахівець очолив чинних чемпіонів Бельгії після звільнення Феліса Маззу. Новий тренер вже провів перше заняття з командою, інформує офіційний сайт бельгійського клубу.

Ефектний асист Яремчука у відеоогляді матчу Генк – Гент – 0:2

Зазначимо, що Генк наразі посідає 9 місце у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії. Попередній наставник команди Феліс Маззу був звільнений зі своєї посади після домашньої поразки від Гента (0:2) у 15 турі ліги Жупіле.

До слова, Ханнес Вольф раніше очолював Штутгарт, Гамбург та юніорську команду дортмундської Борусії.

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