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Генк офіційно призначив нового тренера

13:13 381 Читать на русском
Генк офіційно призначив нового тренера
Ханнес Вольф / ФК Генк

Бельгійський Генк офіційно оголосив про призначення Ханнеса Вольфа на посаду головного тренера.

38-річний німецький фахівець очолив чинних чемпіонів Бельгії після звільнення Феліса Маззу. Новий тренер вже провів перше заняття з командою, інформує офіційний сайт бельгійського клубу.

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Зазначимо, що Генк наразі посідає 9 місце у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії. Попередній наставник команди Феліс Маззу був звільнений зі своєї посади після домашньої поразки від Гента (0:2) у 15 турі ліги Жупіле.

До слова, Ханнес Вольф раніше очолював Штутгарт, Гамбург та юніорську команду дортмундської Борусії.

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Теги
Бельгія Ханнес Вольф Ханнес Вольф Феліс Маззу Феліс Маззу Генк Генк
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