Генк обіграв Стандард – Маліновський відзначився ефектним асистом і взяв участь в інших гольових атаках

Генк зустрічався зі Стандардом в рамках 5-го туру другого етапу ліги Жупіле. Український хавбек Руслан Маліновський був одним із найпомітніших у матчі.

Генк приїхав у Льєж в статусі лідера чемпіонату Бельгії. Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі гостей – він розташовувався найвище серед трійки центрхавів, під час пресингу піднімався в одну лінію до форварда.

Через Руслана будувалися майже всі атаки Генка. На початку зустрічі він розігнав контрвипад з власної половини та ідеально вивів на удар Іто – японець зажував момент, а завершився епізод заблокованим пострілом Маліновського. Не дивно, що тренер команди Філіпп Клеман ходив з нашим півзахисником на розгляд справи про дискваліфікацію та активно відстоював його.

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Дуже показова ситуація виникла у середині першого тайму: українець стояв на лівому півфланзі та роздавав цікаві паси, а інші гравці Генка після кожної втрати відразу повертали йому м'яч. Вони постійно намагалися знайти Руслана підготовчими передачами, а вже той загострював розрізними пасами та навісами.

Низку хороших рішень Маліновського змарнували партнери: Іто неточно пробив головою, Самата не прийняв пас, який виводив би його один на один з голкіпером, Меле не встиг до м'яча після стіночки, але камера впіймала, як він сказав Руслану, що пас був "перфект".

Перший тайм завершився на користь Генка – перед перервою Хейнен замкнув простріл Троссарда з лівого флангу. Маліновський взяв участь у красивій гольовій атаці, де кілька футболістів зіграли в один дотик. На старті другої половини зустрічі лімбуржці подвоїли перевагу, коли Руслан видав класний розрізний пас на Самату, а той з гострого кута вразив ворота. Дев'ятий асист у чемпіонаті для українця.

Реакція вболівальників Генка на пас Маліновського зрозуміла без перекладу:

Die assist van Malinovskyi #STAGNK — Raf Hermans (@rafhermans92) 19. April 2019

OH PUTAIN la passe décisive de Malinovskyi !!!!!!!!!!!!!!!!! J’ai crié tout seul dans mon salon !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #STAGNK — Bruno Ahoyo (@BrunoAhoyo) 19. April 2019

По перерві першу скрипку взяв на себе капітан Генка Троссард – він і забив третій м'яч у ворота Стандарда. Маліновський же продовжував задавати напрямок атакам (зокрема й 3-й результативній) і контрвипадам лімбуржців, які більшу частину другого тайму провели в позиційній обороні. Показник xG Buildup у хавбека збірної України сьогодні має бути солідний. На 86-й хвилині Руслана замінили.

Стандард під завісу зустрічі відповів голом престижу від Маріна, а протягом матчу запам'ятався двома хорошими моментами М'Поку. Генк переміг 1:3, набрав 44 очки та відірвався від переслідувачів на вершині турнірної таблиці на 7 очок. Стандард залишився на 4-му місці з 33 балами.

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