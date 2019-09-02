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Генк не дозволив Брюгге Соболя очолити турнірну таблицю, Пластун з Гентом перестріляв Серкль Брюгге

00:13 50 Читать на русском
Генк не дозволив Брюгге Соболя очолити турнірну таблицю, Пластун з Гентом перестріляв Серкль Брюгге
Брюгге – Генк / Фото ФК Брюгге

Відбулись матчі 6-го туру чемпіонату Бельгії за участі українських гравців.

Чемпіонат Бельгії, 6-й тур

Брюгге – Генк – 1:1

Голи: Делі, 41 – Деваст, 67

Гент – Серкль Брюгге – 3:2

Голи: Депуатр, 11, Девід, 24, 27 – Петерс, 15, 90+2

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Кривдник Динамо у Лізі чемпіонів Брюгге активніше розпочав зустріч, за що і був винагороджений голом на 41-й хвилині, але втримати результат не вдалось. У другому таймі гравці Генка зуміли зрівняти рахунок. Український захисник Брюгге Едуард Соболь вийшов на заміну на 74-й хвилині. Господарі залишаються на другій сходинці турнірної таблиці (11 очок), Генк – 6-й (10 пунктів).

Глядачі матчу Гент – Серкль Брюгге стали свідками 4-х голів у першому таймі, три з яких були на рахунку господарів. Під завершення матчу гості змогли лише скоротити відставання, але нічия залишилась недосяжною. Весь матч на полі провів захисник Гента Ігор Пластун, його одноклубник Роман безус залишився на лаві запасних.

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