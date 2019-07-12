Генк на заміну Маліновському підписав сина легенди Реала та Барселони

Румунський півзахисник Яніс Хаджі продовжить кар'єру в чемпіонаті Бельгії.

Генк на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Віторула Янісом Хаджі. Угода розрахована до літа 2024 року.

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За неофіційною інформацією, бельгійці заплатять за сина легендарного Георге Хаджі близько 10 млн євро. 30 відсотків від цієї суми отримає Фіорентина, якій хавбек належав раніше.

В минулому сезоні Хаджі зіграв 39 поєдинків, у яких забив 14 голів та віддав 8 результативних передач.

Зауважимо, що румунський хавбек потенційно може замінити у складі Генка Руслана Маліновського. Українець перебуває за крок від переїзду в італійську Серію А.

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