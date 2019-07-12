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Генк на заміну Маліновському підписав сина легенди Реала та Барселони

19:01 855 Читать на русском
Генк на заміну Маліновському підписав сина легенди Реала та Барселони
Яніс Хаджі / фото із соцмереж

Румунський півзахисник Яніс Хаджі продовжить кар'єру в чемпіонаті Бельгії.

Генк на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Віторула Янісом Хаджі. Угода розрахована до літа 2024 року.

Аталанта знову повернулась до варіанту з Маліновським – про трансфер можуть оголосити наступного тижня

За неофіційною інформацією, бельгійці заплатять за сина легендарного Георге Хаджі близько 10 млн євро. 30 відсотків від цієї суми отримає Фіорентина, якій хавбек належав раніше.

В минулому сезоні Хаджі зіграв 39 поєдинків, у яких забив 14 голів та віддав 8 результативних передач.

Зауважимо, що румунський хавбек потенційно може замінити у складі Генка Руслана Маліновського. Українець перебуває за крок від переїзду в італійську Серію А.

Маліновський має два варіанти в Італії, а Генк уже знайшов йому заміну – перешкоджає трансферу лише нове законодавство

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Теги
Руслан Маліновський Руслан Маліновський Генк Генк Бельгія Яніс Хаджі Яніс Хаджі
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