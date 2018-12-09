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Генк Маліновського зіграв внічию з Кортрейком Бацули, Сент-Трюйден Безуса не втримав перемогу над Стандардом

8 грудня 23:44 66 Читать на русском
Генк Маліновського зіграв внічию з Кортрейком Бацули, Сент-Трюйден Безуса не втримав перемогу над Стандардом
ФК Генк

Відбулися перші матчі 18-го туру чемпіонату Бельгії. Команди українців не змогли здобути перемог.

Бельгія, 18 тур

Генк – Кортрейк – 1:1

Голи: Самата, 20 – Де Сарт, 45

Сент-Трюйден – Стандард – 1:1

Голи: Камада, 45+1 – Уларе, 59

Генк та Кортрейк ще в першому таймі обмінялися голами Самати та Де Сарта, а після перерви глядачі забитих м'ячів не побачили. Маліновський відіграв увесь матч, а Бацула покинув поле на 89-й хвилині.

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Сент-Трюйден вийшов вперед у матчі зі Стандардом наприкінці першого тайму. Однак в середині другої половини гості зуміли відновити рівновагу. Роман безус відіграв увесь поєдинок.

Генк продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату Бельгії, маючи у своєму активі 39 очок. Сент-Трюйден тепер має 31 пункт та піднявся на 4 сходинку.

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