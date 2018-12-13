Генк Маліновського встановив унікальне досягнення у Лізі Європи

Бельгійський Генк на власному полі в завершальному матчі групового етапу Ліги Європи приймає Сарпсборг.

Команда Руслана Маліновського дуже швидко забезпечила собі перевагу у два м'ячі після голів Гано та Пейнтсіла. Генк став першою командою в історії Ліги Європи, яка забила два голи у перші 5 хвилин матчу, повідомляє Gracenote Live.

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Зазначимо, що Маліновський розпочав поєдинок на лавці для запасних.