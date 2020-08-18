Генк Маліновського розгромив Шарлеруа, Пластун та Яремчук допомогли Генту перемогти Ейпен

Відбулись чергові матчі 4-го туру чемпіонату Бельгії.

Антверпен приймав Брюгге. Господарі відкрили рахунок першими, та не змогли втримати перевагу. Український півзахисник Антверпена Єгор Назарина провів матч на лаві запасних.

Маліновський став найвисокооплачуванішим гравцем Генка, – ЗМІ

Українська зірка Генка Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі на матч проти Шарлеруа. Руслан не зміг відзначитись результативними діями та був замінений у другому таймі. Проте це не врятувало Шарлеруа від трьох пропущених голів. Гості спромоглись лише на гол престижу.

Останнім матчем сьогоднішнього дня став поєдинок між Ейпеном та Гентом. Боротьба була рівна і на двох команди забили 5 м'ячів. Генту вдалось вирвати перемогу на останніх хвилинах завдяки реалізованому пенальті. Українці Роман Яремчук та Ігор Пластун провели у складі Гента весь поєдинок.

Чемпіонат Бельгії, 4 тур

Антверпен – Брюгге – 1:1

Голи: Харун, 84 – Вормер, 66

Генк – Шарлеруа – 3:1

Голи: Уронен, 45+1, Самата, 71 (пен), 90+5 (пен) – Бенавенте, 27

Ейпен – Гент – 2:3

Голи: Тойокава, 5, Гарсія, 84 – Оджіджа-Офо, 7, Ростед, 9, Верстрайте, 90+1 (пен)

Зіркові партнери Луніна і Зінченка та форварди Ліверпуля. Топ-5 знаменитих вихованців Генка