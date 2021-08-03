Генк – Шахтар: Тете пояснив, завдяки чому вдалось переломити хід зустрічі
Півзахисник Шахтаря Тете поділився враженнями від матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Генка.
"В принципі ми грали дуже добре. Я дуже щасливий, що зумів сьогодні забити гол і допомогти команді. Незважаючи на те, що перший тайм давався нам не так просто, ми створювали свої моменти, просто не змогли їх реалізувати.
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У другому таймі реалізацію вдалося підтягнути, завдяки внесеним коррективам в перерві. Всі заміни були проведені дуже правильно. Містер знає, що потрібно поліпшити в грі, у чому додати", – поділився Тете у ефірі телеканалу Футбол.
Відзначимо, що Шахтар зумів переломити хід зустрічі з Генком та вирвав перемогу 2:1 після програного першого тайму. Тете зрівняв рахунок, реалізувавши пенальті на 63 хвилині.
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