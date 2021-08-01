Генк та Шахтар дізнались ім'я арбітра, який працюватиме на першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

На матчі між Генком та Шахтарем працюватиме 41-річний грецький арбітр Анастасіос Сідоропулос, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Грек працював на 8 матчах за участі українських команд (половина з них – Шахтар), з яких нашим командам вдалось здобути лише 2 перемоги. Ще 2 рази було зафіксовано нічийний результат (обидва поєдинки також за участі "гірників"), а ще 4 рази українські команди поступались за суддівства Сідоропулоса.

До слова, поєдинок Генк – Шахтар відбудеться 3 серпня, початок о 21:00. Матч-відповідь запланований на 10 серпня, початок зустрічі о 20:30.

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