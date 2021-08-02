"Щодо мого дебюту в цьому турнірі, то я завжди трохи хвилююся, але я також впевнений у собі й у команді. Ми гратимемо з сильним суперником, але ми віримо у перемогу та вихід у наступний раунд.

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Ми подивилися усі матчі Генка нинішнього сезону. Починаючи Суперкубком Бельгії проти Брюгге, а потім і решту поєдинків. У них дуже сильна команда, дуже сильні гравці. Однак, як і кожна команда, Генк має свої плюси та мінуси.

Завтра гратимуть найсильніші гравці, які найкраще готові до цієї зустрічі. Щодо ліміту легіонерів в УПЛ, то я ніколи на цьому не акцентую увагу. Звісно, чотири українці повинні грати. Якщо ми подивимося останні матчі Шахтаря, то і Степаненко, і Матвієнко, і Корнієнко грали дуже добре. Якщо заслуговують грати всі українці, то гратимуть всі українці. Річ не у лімітних обмеженнях.

В українській лізі багато команд грають закрито і на контратаках, тому ми готові до такого сценарію. Однак я вважаю, що Генк буде діяти більш відкрито. Зважаючи на наше прагнення завжди володіти м'ячем, то найбільший ризик – це контратаки після втрати м'яча. Ми, звісно, готові до таких ситуацій. Впевнений, що завтра все буде гаразд.

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Одна річ грати в чемпіонаті й зовсім інша – у Лізі чемпіонів. Їхні гравці вже кілька сезонів грають разом, тому з точки зору впевненості для Генка нічого не змінюється.

При переході з оборони в атаку важливо правильно реагувати на пресинг суперника. Для мене дуже важливо, що у цього Шахтаря є менталітет. Гравці уміють і знають, як потрібно грати. Це наша візитка. Гравці, одягаючи футболку Шахтаря, точно знають, що і як потрібно робити", – сказав Де Дзербі.

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