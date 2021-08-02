"Звичайно, ми переглянули кілька матчів суперника і чудово знаємо, як грає Генк. Це дуже швидкісна команда, з дуже швидкими гравцями атаки. Ми повинні бути дуже уважними в будь-який момент гри. Якщо втратимо увагу, то можемо отримати кілька контратак на власні ворота. Нам цього не потрібно. Також треба буде приділити увагу грі з м'ячем. Якщо його втратимо, то суперник буде проводити дуже швидкі атаки.

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Які вимоги Де Дзербі до мене? Не я буду характеризувати тренерів. Є абсолютно різні тренери зі своїм баченням і стилем. Зрозуміло, що у Де Дзербі є свої вимоги до всіх. Є великі зміни у порівнянні з минулим сезоном під керівництвом Луїша Каштру. Нам не потрібно це обговорювати. Треба просто розуміти і виконувати усі вимоги тренера", – заявив Майкон на прес-конференції.

До слова, поєдинок Генк – Шахтар відбудеться 3 серпня, початок о 21:00. Матч-відповідь у Києві запланований на 10 серпня.

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