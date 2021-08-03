"Уся команда відмінно мотивована і налаштована. Ліга чемпіонів – турнір, у якому Шахтар любить виступати. Сьогодні на нас чекає гідний суперник та складна гра. Але в будь-якому випадку наша мета – пройти в груповий етап. Ми сконцентровані й для виконання завдання намагатимемося викластись на всі сто відсотків.

Шахтар має втрату перед матчем з Генком у Лізі чемпіонів

Маю за велике щастя знову вийти на поле і зануритися в атмосферу справжнього футболу. Звичайно, я ще не досяг максимуму фізичних можливостей, адже процес відновлення триває. Але щасливий, що можу з'являтися на заміну та допомагати команді. Упевнений, коли й надалі поетапно прогресуватиму і працюватиму, то незабаром вийду на оптимальний рівень.

Генк? Це міцна команда з відмінними гравцями в лінії атаки та потужним пресингом. Ми мусимо бути максимально сконцентрованими весь матч, думати і діяти дуже швидко, аби домогтися максимального результату.

Наша команда також досить міцна, не один раз проявляла себе у Європі, демонструвала, що у нас відмінні футболісти. Завдяки стилю гри, новому тренеру, упевнений, ми зможемо досягати гідних результатів. Головна мета – прямувати далі, пробитися в груповий етап Ліги чемпіонів. Робитимемо все для цього", – наводить слова Ісмаїлі офіційний сайт Шахтаря.

До слова, перший матч між Генком та Шахтарем у рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів відбудеться вже сьогодні, 3 серпня, початок о 21:00.

Генк – Шахтар: анонс матчу кваліфікації Ліги чемпіонів