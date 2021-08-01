Генк – Шахтар: бельгійці продали всі квитки на матч Ліги чемпіонів
Бельгійський Генк розраховує на підтримку рідних трибун у першому поєдинку 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря.
"Біло-блакитні" завершили продаж перепусток на матч, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Генк реалізував усі квитки на поєдинок в умовах пандемії. Стадіон Люмінус Арена дозволено заповнити на третину місць. У матчах під егідою УЄФА місткість стадіону становить 21 500 глядачів. Керівництво Генка вирішило продати 7 тисяч квитків номіналом 20 і 25 євро.
Нагадаємо, що матч Генк – Шахтар відбудеться у вівторок, 3 серпня. Початок поєдинку о 21:00.
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