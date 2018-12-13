Генк – Сарпсборг 08 – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Ліга Європи — 23:53 39
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Ліга Європи: Мілан у драматичному матчі програв Олімпіакосу та покинув турнір, Арсенал здолав Карабах
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Ворскла розгромно програла Спортінгу та завершила виступи у Лізі ЄвропиЛіга Європи — 23:53 195
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Маліновський асистом допоміг Генку розгромити СарпсборгЛіга Європи — 22:17 129
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Динамо програло вдома Яблонцю в останньому турі Ліги ЄвропиЛіга Європи — 21:49 5287
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Ліга Європи: Ренн здолав Астану і разом з Динамо вийшов у плей-офф, БАТЕ не пустив в 1/16 фіналу ПАОКЛіга Європи — 21:48 625
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