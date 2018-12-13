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Генк – Сарпсборг 08 – 4:0 – відео голів та огляд матчу

23:06 165 Читать на русском
Генк – Сарпсборг 08 – 4:0 – відео голів та огляд матчу
Генк – Сарпсборг 08 – 4:0 – відео голів та огляд матчу

 Бельгійський Генк на власному полі в завершальному матчі групового етапу Ліги Європи розгромив Сарпсборг.

Ліга Європи, група І, 6-й тур

Генк – Сарпсборг 08 – 4:0

Голи: Гано, 3, Пейнтсіл, 5, Берге, 64, Айдо, 67

Генк легко розгромив Сарпсборг. Відзначимо, українець Маліновський вийшов на заміну у другому таймі та відзначився асистом.

Генк Маліновського встановив унікальне досягнення у Лізі Європи

Завдяки цій перемозі Генк набрав 11 очок та вийшов в 1/16 фіналу Ліги Європи з першого місця групи І.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Ліга Європи6 турCristal Арена (Генк)

Генк - Сарпсборг 08: Четвер 13 грудня 2018

Генк
Матч завершено
4 : 0
Сарпсборг 08
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Теги
Ліга Європи Генк Генк Відеоновини Генк - Сарпсборг 08
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