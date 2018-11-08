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Генк – Бешикташ – 1:1 – відео голів та огляд матчу

23:40 50 Читать на русском
Генк – Бешикташ – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Генк та Бешикташ зіграли внічию / фото: УЄФА

У поєдинку 4 туру групового турніру Ліги Європи 2018/19 Генк розписав нічию з Бешикташем. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Генк Руслана Маліновського врятувався від поразки у домашньому поєдинку проти Бешикташа та зберіг хороші шанси на вихід з групи. Українець вийшов у стартовому складі та провів на полі 60 хвилин.

Ліга Європи: Спартак перестріляв Рейнджерс, Лаціо та Айнтрахт вийшли з групи, Генк Маліновського вирвав нічию

Після 4 турів Генк набрав 7 очок, у Сарпсборга та Мальме по 5, у Бешикташа 4 пункти.

Група I

Генк – Бешикташ – 1:1

Голи: Берге, 87 – Куарежма, 16

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Ліга Європи4 турCristal Арена (Генк)

Генк - Бешикташ: Четвер 08 листопада 2018

Генк
Матч завершено
1 : 1
Бешикташ
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Ліга Європи Бешикташ Бешикташ Генк Генк Відеоновини Генк - Бешикташ
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