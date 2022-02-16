Зазвичай у контексті паризького клубу говорять про зіркову лінію нападу – Мессі, Мбаппе та Неймара. Верратті не отримує належної уваги через позицію на полі, а також через часті травми. З моменту переїзду в Париж влітку 2012-го італієць отримав понад три десятки різних ушкоджень.

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Неймар вирішив дещо відновити справедливість після перемоги над Реалом в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. "Я знав, що Верратті – чудовий гравець, але не розумів, що він настільки прекрасний. Геній! Він один із найкращих півзахисників з усіх, з ким я грав, нарівні з Хаві та Іньєстою", – заявив бразилець.

До слова, майже за 10 років у столиці Франції Марко Верратті сумарно зіграв за ПСЖ 367 матчів, у яких забив 11 голів та віддав 59 результативних передач.

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