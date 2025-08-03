"Це було спільне рішення. Я зробив ту частину роботи, за яку відповідав, і виконав усі поставлені завдання. Ми так домовилися на березі ще минулого лютого, у мене був обсяг роботи, я його зробив. А розлучилися ми 31.07, я видав пост, у хлопців гра була, вони вирішили зробити після гри. Все по красі.

Колос офіційно оголосив про відхід Генінсона

Дуже хороший проєкт Колос. Далі будуть тільки зростати", - наводить слова Генінсона UA-Футбол.

Нагадаємо, Володимир Генінсон працював у Колосі з лютого 2024 року. До цього функціонер займав посаду віце-президента одеського Чорноморця. Також Генінсон був президентом української Прем’єр-Ліги та виконавчим директором Федерації футболу України.

Колос переміг Кривбас у матчі-відкритті УПЛ – Цуріков міг забити геніальний гол, Бурда відкрив рахунок і травмувався