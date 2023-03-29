Туреччина поступилася Хорватії (0:2) в рамках кваліфікації на Євро-2024. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Євро-2024. Кваліфікація, 2 тур

Туреччина – Хорватія – 0:2

Голи: Ковачіч, 20, 45+4

Турки після перемоги над Вірменією, яку тренує Олександр Петраков, розраховували зміцнити своє лідерство, адже грали з хорватами в рідних стінах. Проте у гостей були свої плани – їм були дуже потрібні очки після несподіваної нічиєї з Уельсом в першому турі.

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Зрештою, ще до перерви Хорватія засвітила на табло цифри, які до кінця матчу не змінилися. Матео Ковачіч оформив дубль. Відзначимо другу гольову атаку, де щонайменше половину гола зробив Лука Модріч, який геніальним пасом в один дотик доставив м'яч Пашалічу.