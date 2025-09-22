Після раннього голу у виконанні Ерлінга Холанда Арсенал домінував більшу частину зустрічі і заслуговував зрівняти рахунок набагато раніше 90+3-ї хвилини. Однак ця подія сталася тільки в компенсований час – забив Габріел Мартінеллі.

Арсенал вирвав нічию проти Ман Сіті на 90+3 – Артета джокерами зламав "автобус" Гвардіоли, який цілував арбітра

Однак фантастичну гольову передачу на бразильця в цьому епізоді виконав літній новачок "канонірів" Еберечі Езе. Він "черпаком" закинув м'яч у вільну зону перед своїм партнером зі своєї половини поля, незважаючи на те, що команда Пепа Гвардіоли діяла на той момент часу вже в п'ять захисників. Цим асистом можна насолоджуватися нескінченно.