Геніальний гол ударом скорпіона з передачі шведою – у Австралії показали витвір футбольного мистецтва
07:30 - Читать на русском
Рядовий матч австралійської А-ліги потішив любителів красивих голів.
Лідер чемпіонату Вестерн Юнайтед приймав на своєму полі ВС Вондерерс.
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Команди на двох забили 5 м'ячів, серед яких шедевр Бенджаміна Гаруччо. Хавбек Вестерна зі складного становища викрутив ногу і ударом скорпіона приголомшив голкіпера суперників. Слід відзначити і красиву передачу шведою Александара Прійовіча.
Гол Гаруччо виявився не лише прекрасним, а й переможним. Вестерн виграв 3:2, повернувши собі першу сходинку чемпіонату Австралії.
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