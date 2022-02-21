Лідер чемпіонату Вестерн Юнайтед приймав на своєму полі ВС Вондерерс.

У Нідерландах забили шикарний гол ударом скорпіона – відео краси

Команди на двох забили 5 м'ячів, серед яких шедевр Бенджаміна Гаруччо. Хавбек Вестерна зі складного становища викрутив ногу і ударом скорпіона приголомшив голкіпера суперників. Слід відзначити і красиву передачу шведою Александара Прійовіча.

Гол Гаруччо виявився не лише прекрасним, а й переможним. Вестерн виграв 3:2, повернувши собі першу сходинку чемпіонату Австралії.

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