Геніальний гол "ударом скорпіона" у відеоогляді перестрілки Байєр – Борусія М – 4:3
22:43 - Читать на русском
Байєр та Борусія М влаштували справжню феєрію в матчі 7 туру Бундесліги. Дивіться відеоогляд зустрічі.
завершено
27’ Лукас Аларіо
41’ Лукас Аларіо
68’ Леон Бейлі
Ларс Штіндль 18’
Ларс Штіндль 31’
Валентіно Лазаро 90+4’
18’ Ларс Штіндль
27’ Лукас Аларіо
31’ Ларс Штіндль
41’ Лукас Аларіо
68’ Леон Бейлі
90+4’ Валентіно Лазаро
Суперники обмінялися дублями Штіндля та Аларіо до перерви, проте в другому таймі ініціативу захопив Байєр. Бейлі вперше вивів "аптекарів" вперед, а Баумгартлінгер остаточно зняв усі питання щодо переможця.
Байєр у божевільному матчі перестріляв Борусію М – розкішний гол "ударом скорпіона" від суперника Шахтаря
Борусія ще встигла провести третій м'яч, який виявився головною окрасою зустрічі. Лазаро неймовірним "ударом скорпіона" зловив подачу з правого флангу і поцілив точно в дев'ятку. 4:3 – Борусія після знищення Шахтаря програє на внутрішній арені.
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