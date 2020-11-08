Байєр та Борусія М влаштували справжню феєрію в матчі 7 туру Бундесліги. Дивіться відеоогляд зустрічі.

Суперники обмінялися дублями Штіндля та Аларіо до перерви, проте в другому таймі ініціативу захопив Байєр. Бейлі вперше вивів "аптекарів" вперед, а Баумгартлінгер остаточно зняв усі питання щодо переможця.

Байєр у божевільному матчі перестріляв Борусію М – розкішний гол "ударом скорпіона" від суперника Шахтаря

Борусія ще встигла провести третій м'яч, який виявився головною окрасою зустрічі. Лазаро неймовірним "ударом скорпіона" зловив подачу з правого флангу і поцілив точно в дев'ятку. 4:3 – Борусія після знищення Шахтаря програє на внутрішній арені.