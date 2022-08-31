Геніальний асист п'ятою і фатальна помилка екс-зірки Шахтаря у відеоогляді матчу Сампдорія – Лаціо – 1:1
23:28 - Читать на русском
Сампдорія і Лаціо поділили очки у 4 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
Чіро Іммобіле 21’
21’ Чіро Іммобіле
На 21-й хвилині римляни вийшли вперед завдяки зв'язці Мілінковіча-Савіча та Іммобіле. Серб неймовірною передачею п'ятою знайшов Чіро, а головний бомбардир Лаціо чітко реалізував момент.
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"Орли" тримали перевагу майже весь другий тайм, але в компенсований час дали тріщину. Екс-"гірник" Маркос Антоніо обрізався в центрі поля, і Сампдорія провела швидку атаку із завершенням від Габ'ядіні – 1:1.
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