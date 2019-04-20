Геніальний асист Маліновського у відеоогляді матчу Стандард – Генк – 1:3

Генк у 5 турі чемпіонської групи чемпіонату Бельгії переміг Стандард (3:1) Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат Бельгії, чемпіонська група, 5 тур

Стандард – Генк – 1:3

Голи: Марін, 81 – Хейнен, 41, Самата, 52, Троссард, 79

Генк обіграв Стандард – Маліновський відзначився ефектним асистом і взяв участь в інших гольових атаках

Генк Маліновського вийшов вперед наприкінці першого тайму, а у другій половині зустрічі гості подвоїли перевагу. Геніальний асист на Самату віддав український хавбек. Згодом команди обмінялись голами.

У підсумку Генк переміг з рахунком 1:3, набрав 44 очки та відірвався від переслідувачів на вершині турнірної таблиці на 7 очок. Стандард залишився на 4-му місці з 33 балами.

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