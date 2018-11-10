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Генгам – Ліон: пряма трансляція

17:00 110 Читать на русском
Генгам – Ліон: пряма трансляція
Генгам – Ліон: пряма трансляція / фото: ФК Ліон

У матчі 13-го туру французької Ліги 1 Ліон гостює у Генгама. Дивіться пряму відеотрансляцію MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 13 туру чемпіонату Франції Генгам – Ліон розпочнеться о 18:00. Пряму відеотрансляцію поєдинку ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині.

Після 12 турів Ліон набрав 21 очко та посідає 4 місце в чемпіонаті. Генгам набрав лише 7 пунктів та замикає турнірну таблицю.

Нагадаємо, Ліон є суперником Шахтаря в Лізі чемпіонів. У першому поєдинку команди розійшлися миром 2:2. Після 4 турів Ліон посідає 2 місце (6 очок), У Шахтаря 2 пункти на остання позиція.

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Генгам - Ліон: Субота 10 листопада 2018

Генгам
до матчу
36
хв
Ліон
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