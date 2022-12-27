Жан-Клод Блан став генеральним директором компанії INEOS Sport, яка належить власнику Ніцци Джиму Реткліффу.

Жан-Клод Блан склав повноваження генерального директора ПСЖ, інформує офіційний сайт парижан. Згідно з L'Équipe, Блан обійме аналогічну посаду в компанії INEOS Sport, яка належить власникові Ніцци Джиму Реткліффу.

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Блан розпочав роботу у ПСЖ у листопаді 2011 року. Протягом багатьох років він відігравав ключову роль у розвитку бренду клубу. Проте останнім часом його вплив на клуб ослаб.

ПСЖ сподівався утримати Блана, але Жан-Клод твердо стояв своєму рішенні. Повідомляється, що президент клубу Насер Аль-Хелаїфі ще не визначився з тим, хто посяде його місце.

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