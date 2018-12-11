Генеральний директор Олімпіка розповів про можливий переїзд команди у Білу Церкву

Генеральний директор Олімпіка Олексій Антонов зізнався, що клуб може переїхати у Білу Церкву.

"Ми тісно спілкуємося з мером Білої Церкви, з людьми звідти. Є певні нюанси. Все, що від нас вимагається, ми надали. Ми привезли фахівців, показали їм місце на річці, де бачимо базу, вони подивилися стадіон.

В ФФУ не знають, чи отримає Олімпік атестат на участь в УПЛ наступного сезону, – гендиректор клубу

Тепер справа за міською владою, чи готові вони до будівництва стадіону. Вболівальники нас там чекають, якщо домовимося, ми з радістю переїдемо у це красиве місто", – цитує Антонова офіційний сайт Олімпіка.

Нагадаємо, раніше президент Олімпіка Владислав Гельзін розповідав, що команда хотіла поїхати з Києва.