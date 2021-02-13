Гендиректор Зорі прокоментував чутки про фінансові проблеми луганців
Генеральний директор "мужиків" Станіслав Оганов розповів про трансферну діяльність луганського клубу у зимове вікно.
"У нас команда повністю укомплектована, ми задоволені нашою селекцією у цій частині сезону.
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Ініціатива щодо переходу Шахаба виходила від головного тренера, переговори велися не особливо довго. Домовилися з Олімпіком, сьогодні іранець повноцінний гравець Зорі і готується до весняної частини чемпіонату. Навіщо нам чекати літа, якщо можна запросити гравця вже сьогодні? Цей футболіст нам потрібен для підсилення складу.
У Зорі немає жодних фінансових проблем. Центрального захисника ми не шукали. У нас є достатньо кваліфікованих футболістів, які у разі потреби можуть замінити центральних захисників", – сказав Оганов у програмі "Вмикай підігрів".
Нагадаємо, Зоря стартує у другому колі УПЛ вже сьогодні, 13 лютого. Суперником команди Віктора Скрипника стане чернігівська Десна. Початок зустрічі о 14:00.