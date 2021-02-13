"У нас команда повністю укомплектована, ми задоволені нашою селекцією у цій частині сезону.

Гецко виділив головного кандидата на виліт з УПЛ

Ініціатива щодо переходу Шахаба виходила від головного тренера, переговори велися не особливо довго. Домовилися з Олімпіком, сьогодні іранець повноцінний гравець Зорі і готується до весняної частини чемпіонату. Навіщо нам чекати літа, якщо можна запросити гравця вже сьогодні? Цей футболіст нам потрібен для підсилення складу.

У Зорі немає жодних фінансових проблем. Центрального захисника ми не шукали. У нас є достатньо кваліфікованих футболістів, які у разі потреби можуть замінити центральних захисників", – сказав Оганов у програмі "Вмикай підігрів".

Нагадаємо, Зоря стартує у другому колі УПЛ вже сьогодні, 13 лютого. Суперником команди Віктора Скрипника стане чернігівська Десна. Початок зустрічі о 14:00.

Зоря – Десна: анонс матчу УПЛ