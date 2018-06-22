Гендиректор Ворскли Лисак: Вкладемо до 15 млн гривень в інфраструктуру

Генеральний директор полтавської Ворскли Олег Лисак розповів про підготовку стадіону імені Бутовського до проведення єврокубків у сезоні 2018/19.

"Уже оплатили турнікети. Два тижні тому погодили документацію. Ця фірма робила стадіон Динамо імені Лобановського та працювала в Олександрії. Також міняємо систему освітлення. Ми зібрали 5-6 проектів, будемо їх вивчати ще тиждень-півтора.

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Третій аспект – інфраструктура, яку вимагає УЄФА. Переплануємо місця для журналістів, фотографів. Також це стосується автостоянок і взагалі транспортного сполучення зі стадіоном. Представники УЄФА відвідають Полтаву в 20-х числах липня. Загалом 13-15 млн гривень вкладемо в покращення стадіону. У понеділок – зустріч із міською та обласною владами, де обговоримо перші кроки", – розповів Лисак в інтерв'ю Sport Arena.

Нагадаємо, що полтавська Ворскла зайняла третю сходинку в УПЛ за підсумками сезону 2017/18. Бронзові медалі гарантували полтавцям участь у груповому турнірі Ліги Європи.

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