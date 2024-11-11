"Іван Юріч грає в дуже амбітний футбол, дуже вимогливий з фізичного та технічного погляду, але зараз не час для виправдань і техніко-тактичного аналізу. Як я вже сказав, тренер зробив усе можливе, увійшовши в цю складну ситуацію. Це правда, момент складний, і ми повинні взяти на себе відповідальність. Ми також хочемо перепросити вболівальників.

Рома офіційно звільнила Юріча – Довбик вже вдруге залишився без тренера

У довгостроковій перспективі я можу сказати, що мета власників така ж, як і у вболівальників – вигравати. Керівництво продовжуватиме інвестувати, як і раніше. Вибір тренера є важливим, колективним і стратегічним. Ми візьмемо кілька днів, щоб зробити найкращий вибір", – наводить слова Гісольфі TMW.

Нагадаємо, Юріч був звільнений з посади головного тренера Роми після поразки від Болоньї (2:3). Під його керівництвом Рома провела 12 ігор, здобувши 4 перемоги, зазнавши 5 поразок і тричі зігравши внічию. До нього командою керував Даніеле Де Россі.

Рома програла Болоньї в останньому матчі Юріча – Довбик міг врятувати від поразки, але не влучив по м'ячу