Гендиректор Олімпіка: Є передчуття, що ми з Карпатами не зіграємо

Генеральний директор Олімпіка Олексій Антонов сумнівається в спроможності Карпат підготуватися до очного матчу 27 туру УПЛ.

"Мені щиро шкода, що так склалося у хлопців. У цій ситуації міг опинитися будь-який клуб. Там працює рідна нам людина – Роман Санжар. Не уявляю, як їм зараз важко. У мене є передчуття, що ми з ними не зіграємо. Оптимістом можна бути, але потрібно бути реалістом. Поки вони зберуться, поки туди-сюди... Вони навіть не встигнуть награти хлопців з дубля.

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Звичайно, Олімпік прийме будь-яке рішення по матчу. Ми повністю на боці Карпат. Підтримуємо їх і дуже сильно переживаємо. Це людські життя. Тут уже не включається, у кого скільки очок і хто вилітає. Люди захворіли, це найголовніше. Швидше б вони одужали і стали на ноги, а футбол вже на другому плані", – сказав Антонов у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, через спалах коронавірусу у Карпатах вже перенесені два найближчі матчі львів'ян – проти Ворскли і СК Дніпро-1. Поєдинок з Олімпіком попередньо запланований на 20 червня.

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