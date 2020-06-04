toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КАРПАТИ КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Гендиректор Олімпіка: Є передчуття, що ми з Карпатами не зіграємо

08:26 80 Читать на русском
Гендиректор Олімпіка: Є передчуття, що ми з Карпатами не зіграємо
Олексій Атонов / Сайт Олімпіка

Генеральний директор Олімпіка Олексій Антонов сумнівається в спроможності Карпат підготуватися до очного матчу 27 туру УПЛ.

 

"Мені щиро шкода, що так склалося у хлопців. У цій ситуації міг опинитися будь-який клуб. Там працює рідна нам людина – Роман Санжар. Не уявляю, як їм зараз важко. У мене є передчуття, що ми з ними не зіграємо. Оптимістом можна бути, але потрібно бути реалістом. Поки вони зберуться, поки туди-сюди... Вони навіть не встигнуть награти хлопців з дубля.

"Всі шоковані, команда не тренується взагалі": Санжар – про складну ситуацію в Карпатах

Звичайно, Олімпік прийме будь-яке рішення по матчу. Ми повністю на боці Карпат. Підтримуємо їх і дуже сильно переживаємо. Це людські життя. Тут уже не включається, у кого скільки очок і хто вилітає. Люди захворіли, це найголовніше. Швидше б вони одужали і стали на ноги, а футбол вже на другому плані", – сказав Антонов у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, через спалах коронавірусу у Карпатах вже перенесені два найближчі матчі львів'ян – проти Ворскли і СК Дніпро-1. Поєдинок з Олімпіком попередньо запланований на 20 червня.

"Про звільнення Чижевського дізнався з Instagram, Санжара мені також шкода": прощальне інтерв'ю екс-легіонера Карпат

blog_ava
"Якщо президент Динамо щось обіцяв – не сумнівайтесь, це буде зроблено": екс-легіонер киян в захваті від Суркіса
06:30
254
Теги
Олімпік Олімпік Роман Санжар Роман Санжар Олексій Антонов Олексій Антонов Карпати - Олімпік Карпати Карпати
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
7
год
:
49
хв
Айнтрахт Франкфурт
16:30
Майнц
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук