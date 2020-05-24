Гендиректор Олімпіка розповів, на скільки клуб скоротив зарплатню

Генеральний директор Олімпіка Олексій Антонов оцінив готовність команди до відновлення чемпіонату України.

"Нам запропонували рестарт 30 травня. Але зараз ми розуміємо по тому, що бачимо в інтернеті, що дата переноситься на 6 червня. УПЛ сама не знає точну дату. Ми всі чекаємо офіційної пропозиції.

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Ми, напевно, не відрізняємося від інших клубів, ця ситуація вплинула на економічну складову. Трохи урізали зарплати. У перший місяць – мінус 25%, у другий – мінус 30%", – заявив Антонов в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, після 23-х турів УПЛ донецький Олімпік посідає передостанню сходинку у другій шістці.

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