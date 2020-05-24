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Гендиректор Олімпіка розповів, на скільки клуб скоротив зарплатню

11:38 455 Читать на русском
Гендиректор Олімпіка розповів, на скільки клуб скоротив зарплатню
Олексій Антонов / Сайт Олімпіка

Генеральний директор Олімпіка Олексій Антонов оцінив готовність команди до відновлення чемпіонату України.

"Нам запропонували рестарт 30 травня. Але зараз ми розуміємо по тому, що бачимо в інтернеті, що дата переноситься на 6 червня. УПЛ сама не знає точну дату. Ми всі чекаємо офіційної пропозиції.

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Ми, напевно, не відрізняємося від інших клубів, ця ситуація вплинула на економічну складову. Трохи урізали зарплати. У перший місяць – мінус 25%, у другий – мінус 30%", – заявив Антонов в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, після 23-х турів УПЛ донецький Олімпік посідає передостанню сходинку у другій шістці.

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Олімпік Олімпік Олексій Антонов Олексій Антонов
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