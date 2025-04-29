"Мендоса повернувся. Хлопці дуже важко сприйняли цей терористичний акт недофедерації, але ми спілкуємося з хлопцями, намагаємося знайти правильний підхід до них.

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Можу сказати одне: з точки зору юридичної сторони в них є контракти. Згідно з ними вони не мають ніякої змоги залишити Кривбас", – сказав Баєнко для ТаТоТаке.

Раніше повідомлялося, що венесуельський хавбек Глейкер Мендоса та бразильський півзахисник Маттео Аморозо покинули розташування Кривбаса після обстрілу Кривого Рогу 4 квітня. Наразі клуб посідає 6-те місце у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги, в доробку підопічних Юрія Вернидуба 39 очок після 25-ти матчів чемпіонату.

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