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Гендиректор Інтера Маротта: Вважаю, що незабаром зможемо офіційно оголосити про перехід Годіна

08:00 117 Читать на русском
Гендиректор Інтера Маротта: Вважаю, що незабаром зможемо офіційно оголосити про перехід Годіна
Дієго Годін / ФК Атлетіко

Генеральний директор Інтера Джузеппе Маротта розповів про перехід Дієго Годіна та про ситуацію довкола Мауро Ікарді.

"Я дуже щасливий, що ми знаходимося на фінальній стадії переговорів з Годіном. Також було дуже приємно бачити, як він забив вчора. Скажу лише, що я дуже оптимістичний і вважаю, що незабаром ми зможемо зробити офіційне оголошення.

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Мауро Ікарді? Ми не знаємо, коли він повернеться. Здається, в ЗМІ про цю ситуацію знають більше, ніж ми. Ми чекаємо його, і мені немає чого додати. Ми сподіваємося, що він скоріше залікує своє коліно і повернеться у гру", – цитує Маротту Sky Sport Italia.

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У поточному сезоні в активі Годіна 27 матчів за Атлетіко в усіх турнірах, центральний захисник забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі.

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