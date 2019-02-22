Гендиректор Інтера Маротта: Вважаю, що незабаром зможемо офіційно оголосити про перехід Годіна

Генеральний директор Інтера Джузеппе Маротта розповів про перехід Дієго Годіна та про ситуацію довкола Мауро Ікарді.

"Я дуже щасливий, що ми знаходимося на фінальній стадії переговорів з Годіном. Також було дуже приємно бачити, як він забив вчора. Скажу лише, що я дуже оптимістичний і вважаю, що незабаром ми зможемо зробити офіційне оголошення.

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Мауро Ікарді? Ми не знаємо, коли він повернеться. Здається, в ЗМІ про цю ситуацію знають більше, ніж ми. Ми чекаємо його, і мені немає чого додати. Ми сподіваємося, що він скоріше залікує своє коліно і повернеться у гру", – цитує Маротту Sky Sport Italia.

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У поточному сезоні в активі Годіна 27 матчів за Атлетіко в усіх турнірах, центральний захисник забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі.