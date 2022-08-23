Півзахиснику Манчестер Сіті Бернарду Сілві доведеться почекати з переїздом у більш сонячну країну.

Португалець розраховував уже цього літа покинути АПЛ. Йому не подобається життя в Англії. Та й інтерес від такого клубу, як Барселона, змусить задуматися будь-якого гравця. Однак не вдалося переконати Ман Сіті відпустити гравця.

Бернарду Сілва зробив остаточний вибір між Барселоною і Ман Сіті

Вкотре чітку позицію клубу щодо цього питання висловив генеральний директор Манчестер Сіті Ферран Соріано. "Звісно, я можу підтвердити, що Бернарду Сілва залишається", – відповів функціонер іспанським журналістам.

Додамо, що 28-річного португальця найближчим часом таки з'явиться можливість зіграти на Камп Ноу. Вже завтра, 24 серпня, Манчестер Сіті проведе товариський матч з Барселоною.

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