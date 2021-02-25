Донецький Олімпік перебуває на порозі серйозних змін: президент клубу Владислав Гельзін несподівано попрощався з головним тренером команди і поставив перед новим наставником амбітне завдання виходу в єврокубки.

"Ми прийняли рішення розлучитися з Ігорем Климовським за обопільною згодою сторін. Можу сказати, що на це вплинули не лише дві стартові поразки команди у другій частині чемпіонату від київського Динамо та СК Дніпро-1. Це не основна причина.

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Могло бути і краще, могло бути і гірше. Була розмова, за підсумками якого ми вирішили припинити співпрацю, але висловлюємо велику подяку Ігорю Климовському за виконану роботу. Тому, ми йому запропонували після невеликої паузи, влітку, з нового сезону очолити юнацьку команду клубу.

Що стосується Калітвінцева – були різні варіанти і пропозиції щодо нового головного тренера команди. Ми зупинили свій вибір на Юрієві, тому що я особисто знайомий з ним більше 10 років. Ми поспілкувалися і зупинили свій вибір на ньому. Він уже приступає до виконання своїх обов'язків. Перед тренером поставлено завдання пробитися у єврокубки", – сказав Гельзін у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, сьогодні Ігор Климовський покинув Олімпік після 19 років перебування у клубі. Після 15 турів донеччани посідають у турнірній таблиці УПЛ восьму сходинку, набравши 17 очок.

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