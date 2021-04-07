"Безумовно, хочеться, щоб результат був іншим. Але я, як і раніше, довіряю Юрію Калітвінцеву і його штабу. Тренувальний процес – на дуже хорошому рівні, це відзначають і хлопці. Ми сподіваємося, що результат прийде.

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Якщо судити по останньому матчі з Десною, то, незважаючи ні на що, команда змінюється. У нас були моменти, але ми їх не реалізували. Однак сам малюнок гри змінюється в кращу сторону і, знову ж таки, я сподіваюся, що прийде і результат.

Однозначно, зараз вже про єврокубки говорити не можна. Поточна мета – підготовка до наступного сезону, створення фундаменту для вирішення в наступному році серйозних завдань", – цитує Гельзіна Footboom.

До слова, Юрій Калітвінцев програв всі 5 поєдинків після приходу в Олімпік. Після 20-ти турів донецький клуб розташувався на 11 сходинці, випереджаючи останній Рух лише на 4 залікові бали.

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