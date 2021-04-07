"Нам надіслали цілий список претензій – там 99,9% зібрали висловлювання за весь період діяльності, ще з донецьких часів у Другій і Першій лігах, всі протоколи засідань. І тепер намагаються ці всі відповіді використовувати проти нас. Що це за ставлення? Ми утримуємо клуб, вкладаючи гроші. Ми один з небагатьох клубів, який приїхав із зони АТО, при цьому нам вдалося команду не тільки зберегти, ми ще й намагаємося розвиватися, незважаючи ні на що. Навіть слів немає.

Гельзін уникне довічної дискваліфікації, – ЗМІ

А що стосується того, наскільки мене дискваліфікують, я знаю приклади того, коли за подібні висловлювання тренера дискваліфіковували, наприклад, на три гри. Там навіть не про рік йдеться, не те що про довічну дискваліфікацію. Однак в нашій країні все можливо. Я ж наступив комусь на одне місце, їм це неприємно, і вони всіма методами влаштовують показовий виступ для залякування інших.

Але ми будемо боротися до кінця. І якщо мене дискваліфікують, я піду з посади президента і буду боротися вже як цивільна особа. Мені ніхто не зможе рот закрити. І ось тоді я буду говорити все, що я знаю, тому що сьогодні не маю можливості – на нас, якщо що, то санкції, то штрафи, то дискваліфікації. Атестат, не дай Бог, ще не дадуть клубу. Ми бачимо з розвитку сценарію, яка проти нас атака. Але руки опускати не маємо наміру", – цитує Гельзіна Footboom.

Нагадаємо, засідання КДК УАФ щодо справи президента Олімпіка має відбутись 8 квітня.

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