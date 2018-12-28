Гельзін відреагував на призначення Ротаня в збірну України U-21

Президент Олімпіка Владислав Гельзін прокоментував призначення Руслана Ротаня на посаду головного тренера молодіжної збірної України U-21.

"Для Олімпіка це втрата, тому що Руслан Ротань дуже вписався в тренерський штаб. Коли Руслан подзвонив, я йому сказав – звичайно, я тебе відпущу і тільки побажаю удачі. Тому що такий крок в тренерській кар'єрі – звичайно, велика відповідальність, але я його тільки привітав і побажав удачі.

Ротань – головний тренер збірної України U-21

Хто зараз залишається, крім Шевчука? Тренер воротарів, тренер з фізпідготовки. Асистента тренера поки немає. Ми в пошуках, але на швидку руку Шевчук теж не хоче приймати таке рішення. Ми з ним спілкувалися на цю тему. Сьогодні у нього кандидатури немає. Щоб він на ходу когось знайшов і пропонував", – цитує Гельзіна сайт каналів Футбол 1 та Футбол 2.

"Відповідальність лягає на мої плечі, але я готовий", – Ротань – про призначення тренером збірної України U-21