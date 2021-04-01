Засідання КДК УАФ щодо справи Владсилава Гельзіна вже двічі переноситься і наступною датою визначили 8 квітня.

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КДК не буде довічно відсторонювати президента Олімпіка від футболу, як цього вимагав голова Комітету етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка, повідомляє Sport.ua. Натомість власник донецького клубу буде змушений заплатити вагомий штраф.

Нагадаємо, Гельзін на камеру нецензурно пройшовся по рефері матчу Олімпік – Шахтар (0:1), а також зачепив керівництво суддівського корпусу УАФ.

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