Гельзін: Сказали Кайсару, що не будемо грати, якщо вони не приберуть "це"

Донецький Олімпік зразу відреагував на публікацію в Інстаграм кизилординського Кайсару анонсу товариського матчу з прапором так званої "ДНР" біля української команди.

"Ми моментально відреагували, написали офіційного листа, подзвонили організаторам матчів, а також напряму цій команді. Сказали, що якщо вони це не приберуть, то ми грати не будемо", - заявив Футбол 24 президент Олімпіка Владислав Гельзін.

Казахський клуб позначив Олімпік прапором "ДНР" в Інстаграм – після розголосу ганебну публікацію видалили

Він розповів, що у Кайсарі вибачилися та вказали, що це трапилося не навмисно, і пообіцяли прибрали цю позначку.

Та, за словами Гельзіна, вони потім поставили нову табличку вже з прапором України, але стару не прибрали. "І завтра вони мають все підчистити", – додав він.