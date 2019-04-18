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Гельзін пояснив, чому Шевчук покинув Олімпік

18 квітня 23:19 434 Читать на русском
Гельзін пояснив, чому Шевчук покинув Олімпік
В'ячеслав Шевчук / Фото: ФК Олімпік

Президент Олімпіка Владислав Гельзін прокоментував відхід В'ячеслава Шевчука з тренерського містка донеччан.

"Відхід з Олімпіка був особистою ініціативою самого В'ячеслава Анатолійовича, з яким ми зустрічалися напередодні.

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Мені було сказано, що результату немає, команді потрібна встряска, але сам головний тренер в ситуації, що склалася, можливості струснути команду не відчуває. Вважаю, що Слава повівся дуже чесно – як професійна і порядна людина. Особисто у мене від роботи з ним будуть найбільш позитивні спогади.

Зрозумійте, якби він сказав, що знає, як виправити турнірну ситуацію, то я б його підтримав. Але, на жаль, команда перебуває в зоні вильоту, і тренер знайшов в собі сили визнати, що не в змозі їй допомогти.

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Він горів цією роботою, витрачав емоції, але на цьому етапі вирішив відійти в сторону. Шевчук ставився до Олімпіка, як до рідної людини, а коли рідній людині погано, і ти не можеш їй допомогти, це дуже неприємно", – сказав Гельзін для Sport-express.

Теги
Владислав Гельзін Владислав Гельзін Олімпік Олімпік В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук
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