"Так, по ньому і справді ведуться переговори, думаю, результати будуть зрозумілі найближчим часом. Але що стосується Ференцвароша, то це все неправда.

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Утримувати гравця ми не маємо наміру. Якщо є хороша пропозиція з більш сильного клубу і з хорошими умовами, чому б не відпустити, тим більше, що хлопець своєю роботою, своєю грою це заслужив. Плюс клуб отримає додаткові фінанси. Ситуація, коли і вовки ситі, і вівці цілі", – сказав Гельзін у коментарі Footboom.

Нагадаємо, Шахаб став найкращим бомбардиром першої половини сезону УПЛ – на його рахунку 8 точних ударів в 11 матчах.

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