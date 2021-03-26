Історія з покаранням Владислава Гельзіна за мотивами матчу проти Шахтаря далека від свого завершення.

Нинішнє засідання КДК УАФ відбулося без участі президента Олімпіка, повідомляє Footballhub.

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Через інфікування коронавірусом Гельзін не міг бути присутнім особисто, а онлайн-підключення він також проігнорував. Засідання таки відбулося, але суто для ознайомчих цілей. Свої думки озвучили члени КДК і очільник комітету етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка. Останній вимагатиме для Гельзіна максимально жорсткого покарання – довічне відсторонення від футбольної діяльності. За два тижні КДК збереться ще раз і ухвалить остаточне рішення в цій справі.

Нагадаємо, 6 березня Гельзін після поразки Шахтарю (0:1) увірвався в ефір з брутальними образами на адресу суддів, Лучано Лучі, каналів "Футбол", його експертів та журналістів.

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