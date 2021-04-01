Черговий скандал може "розгорітися" навколо матчу 16 туру УПЛ, в якому донеччани програли Минаю 1:2 (відбувся 28 лютого). Програма ТаТоТаке надала лист президента УПЛ Євгена Дикого на адресу КДК за мотивами телефонної розмови з Владиславом Гельзіним. Президент Олімпіка нібито повідомляв про ставку у 10 тисяч доларів, яку зробили представники Миная під час матчу. У першому таймі закарпатці отримали два пенальті, і Гельзін пригрозив зробити публічну заяву про "суддівське свавілля".

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"Не секрет, що у нас в клубі працює аналітик, який стежить за рухами ставок до і упродовж матчів. Під час гри проти Миная він подзвонив мені і повідомив, що коефіцієнт почав серйозно коливатися – хтось почав активно ставити на суперників. Я був зобов'язаний зреагувати, тому набрав номер керівника Прем'єр-ліги і повідомив, про що прийшов сигнал. Ніхто не говорить, що ставки робив Минай або хтось з боку арбітрів. Але незабаром нам поставили 2 пенальті, один з яких – вельми суперечливий", – озвучив свою версію Гельзін.

На ситуацію відреагував і Франческо Баранка. Глава комітету етики та чесної гри УАФ обіцяє розглянути дзвінок Гельзіна за фактом неповаги до арбітрів і відсутності повідомлення КДК про можливі порушення з боку Миная.

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Лист Дикого (скрін з ТаТоТаке):

Лист Баранки: