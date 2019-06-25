Гельзін: Платитиму за команди U-19 і U-21 в ДЮФЛ, а вона вже буде ними розпоряджатись

Президент Олімпіка Владислав Гельзін прокоментував ситацію з фінансуванням команд U-19 і U-21.

"Ясності щодо фінансування команд U-21 і U-19 немає. Просто є формулювання, що ми зобов'язані фінансувати. А кого і в яких розмірах – незрозуміло. Сума повинна бути еквівалентною тій, яку ми витрачали на команди U-21 і U-19.

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Є тристоронній договір між нами, УАФ і ДЮФЛ. Ми будемо перераховувати гроші на розвиток дитячо-юнацького футболу і Gрем'єр-ліги. Поки не ясно, в якому розмірі, і які клуби зайдуть замість нас. Говорити зможу пізніше – коли буде відоме точне формулювання.

Зрозумійте мене – я не проти і хотів би фінансувати ці команди, але не можу. Справа в тому, що я не можу безпосередньо фінансувати команди інших клубів. Тому буду перераховувати гроші ДЮФЛ, а вона вже буде ними розпоряджатися.

Чи підуть ці кошти на команди U-21 або U-19 інших клубів, або кудись ще – не можу вам сказати", – поділився Гельзін в коментарі Tribuna.

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