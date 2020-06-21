Гельзін озвучив стан гравців Олімпіка, які захворіли на коронавірус

Президент Олімпіка Владислав Гельзін розповів, як команда добиратиметься на базу, маючи двох гравців, які захворіли на коронавірус.

"Матч не відбудеться. Це вже офіційно. Двоє гравців дали позитивний результат. Хлопці почуваються відмінно, ніяких симптомів немає – ні температури, ні кашлю.

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Через 3-5 днів проведемо повторний тест для всієї команди. Після цього будемо вирішувати, чи піде команда на карантин. Двох гравців ми ізолювали. Вони будуть добиратися окремо, а не разом з командою в автобусі. В транспорті ми проводимо всередині дезінфекцію", – поділився Гельзін в коментарі Tribuna.

Нагадаємо, в Олімпіку відбувся спалах коронавірусу, тести двох гравців дали позитивний результат.

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