Гельзін озвучив офіційну позицію Олімпіка щодо закінчення сезону

Президент донецької команди Владислав Гельзін категорично проти проведення решти матчів другої шістки УПЛ в одному місті.

"Ми однозначно за те, щоб дограти чемпіонат. Але дограти в тому ж режимі, в якому він був раніше. Якщо ми приймали домашні матчі на стадіоні ім. Лобановського, то запропонуємо приймати їх на стадіоні ім. Лобановського.

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Якщо граємо на виїзді з львівськими Карпатами – то повинні грати у них вдома. Правила для всіх однакові, дотримується спортивний принцип. Іншого варіанту ми не розглядаємо", – сказав Гельзін у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, раніше генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін виступив з ідеєю дограти сезон в УПЛ у двох містах, аби зменшити витрати клубів на перельоти.

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