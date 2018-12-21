Гельзін: Олімпік за 16 команд в УПЛ, але наразі до розширення ми не готові

Президент Олімпіка Владислав Гельзін заявив, що він і його команда виступають за розширення УПЛ до 16 клубів.

"Олімпік і зараз за 16 команд, просто нинішня ситуація – тимчасова, сьогодні має бути саме так. У нас і при форматі з 12 командами у деяких клубів є проблеми з фінансовим критеріям. А минуло лише перше півріччя. Наразі до розширення ми не готові.

Структура, яку пояснювала Прем'єр-ліга, знову вимагає доопрацювання. Було б добре, щоб ті клуби, які реально претендують на вихід у Прем'єр-лігу, мали час повністю підготуватися.

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Щоб протягом наступного року вони змогли показати необхідну фінансову складову, інфраструктуру, наявність дублю і U19, взагалі всіх складових. І після цього ми б уже спокійно могли перейти на формат з 16 командами.

Якщо Олімпік побачить, що всі складові забезпечені, проголосуємо за розширення. Чому б не грати у великих містах? Країна у нас немаленька", – цитує Гельзіна SportArena.