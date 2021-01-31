"Є простий шлях. Якщо Зоря хоче нашого гравця, то правильно було б вийти на нас, і ми б знайшли потрібні точки дотику. Але угода була підписана у нас за спиною.

Шахаб на фоні розмов про трансфер у Зорю змінив агента – вже є вигідна пропозиція з Європи

Ми запропонували ще один спосіб – дали їм варіант пропозиції, яку нам зробив інший клуб щодо Шахаба за менші гроші. Будь ласка, робіть, нам не треба більше, але ведіть себе солідно. Поки чекаємо від них відповіді.

Шахаб і надалі в дублі і не сильно налаштований працювати з колишньою віддачею. Він хоче в Зорю, що ж – його право. У той же час, незамінних людей немає. Ми вже підписали форварда, Тадеуса Нкенга, який на сьогодні повністю влаштовує тренерський штаб: він виконує великий обсяг роботи, у нього хороша швидкість. Хлопець перспективний. І при цьому дуже хоче грати за Олімпік", – сказав Гельзін у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, Захедітабара перевели в дубль на фоні чуток про підписаний попередній контракт із Зорею. Угода нападника з Олімпіком розрахована до літа цього року. Transfermarkt оцінює гравця у 900 тисяч євро. До слова, Шахаб разом з Циганковим ділить звання найкращого бомбардира першої частини УПЛ – у обох по 8 голів.

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